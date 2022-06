Corona-Patienten: Alle Harzer Kliniken am Limit

Die Corona-Lage in den Harzer Kliniken wird immer akuter: In den drei großen Häusern – Harz- und Ameos-Klinikum sowie die Ballenstedter Lungenklinik – stöhnen die Mitarbeiter angesichts der vielen Covid-Patienten. Und deren Zahl dürfte in den nächsten Tagen weiter steigen.

Harzkreis - Sieben minus eins plus eins gleich sieben: So einfach ist die Rechnung, die Prof. Dr. Klaus Begall, Chefarzt im Halberstädter Ameos-Klinikum, mit Blick auf die Intensiv-Betten und Covid-Patienten in seinem Haus aufmacht. Am Montag lagen sieben Corona-Patienten mit Beatmung im Halberstädter Klinikum. Dienstagvormittag habe – „dank der Solidarität unter den Kliniken“ – ein Covid-Intensiv-Patient nach Stendal ausgeflogen werden können, keine zwei Stunden später sei das freie Beatmungs-Bett wieder belegt worden.