USA, Atlanta: Diese vom Center for Disease Control and Prevention (CDC) erstellte Illustration zeigt den neuartigen Coronavirus 2019-nCoV. Foto: Center for Disease Control/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

Erneut haben sich im Harzkreis mehrere Personen mit dem Coronavirus infiziert. Auch in der Zast Halberstadt gibt es einen neuen Corona-Fall.

Halberstadt (vs) l Das Gesundheitsamt des Landkreises Harz meldet zwei neue Coronafälle im Landkreis – je einen in Wernigerode und einen in Ilsenburg. (Stand: 28. April, 14 Uhr) Damit steigt die Zahl der positiv getesteten Personen auf 116. In der Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) in Halberstadt gab es einen neuen Fall, damit gibt es dort 123 Fälle.

Für den Landkreis Harz ergeben sich in Summe 239 laborbestätigte Fälle. Als Kontaktfälle (epidemiologische Bestätigung) zählt das Gesundheitsamt aktuell 22 Fälle. Nach Schätzungen des Gesundheitsamtes gelten ausgehend von den Gesamtzahlen 102 Personen als genesen (Hinweis: Angaben zur Genesung sind nicht meldepflichtig).

Somit ergibt sich für das Kreisgebiet (ohne Fälle in der ZASt) laut Gesundheitsamt folgende Verteilung der Fälle (einschließlich Kontaktfälle):

Ballenstedt 12 Fälle

Blankenburg 6 Fälle

Falkenstein/Harz 2 Fälle

Halberstadt 14 Fälle

Harzgerode 4 Fälle

Huy 1 Fall

Ilsenburg 10 Fälle

Nordharz 13 Fälle

Oberharz am Brocken 7 Fälle

Osterwieck 10 Fälle

Quedlinburg 17 Fälle

Thale 15 Fälle

Wernigerode 18 Fälle

Vorharz 9 Fälle

In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 128 Personen.