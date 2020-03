In Halberstadt werden weitere Maßnahmen gegen das Coronavirus ergriffen. Archivfoto: Jens Wolf/dpa

Die Stadt Halberstadt verschärft die Maßnahmen gegen das Corona-Virus. Es gibt weitere Schließungen.

Halberstadt (vs) l Ab Mittwoch, 18. März, sind alle städtischen Museen, die Stadtbibliothek und die Tourist-Information in Halberstadt bis zum 13. April geschlossen. Ebenso schließt das Gleimhaus ab Mittwoch, und das Berend-Lehmann-Museum ist ab 17. März geschlossen.

Veranstaltungen in kommunalen Räumlichkeiten wie dem Rathaus, Dorfgemeinschaftshäusern oder Sporthallen sind ab sofort ebenfalls bis zum 13. April untersagt. Dies gilt auch für Sitzungen des Stadtrates, der Ausschüsse und der Ortschaftsräte. Öffentliche Veranstaltungen im Freien wie Osterfeuer finden nicht statt.

Tiergarten bleibt vorerst geöffnet

Der Tiergarten der Stadt Halberstadt bleibt vorerst geöffnet. Besucher werden gebeten, die allgemeinen Verhaltensregeln zu beachten. Das HaWoGe-Spiele-Magazin bleibt ab dem 17. März geschlossen - zunächst bis zum 31. März. Die NOSA GmbH und die Geschäftsführung des Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt reagieren ebenfalls vorsorglich und schließen ab dem 17. März das Sea Land und die Sauna. Das Beauty Land und das Sport Land bleiben aktuell geöffnet. Für das Beauty Land gelten allerdings geänderte Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 17 Uhr).

Keine Sprechstunden

Ab sofort finden in den Dienstgebäuden der Stadt Halberstadt keine Sprechstunden mehr statt. Dies gilt vorerst bis zum 13. April. Dabei wird die Arbeit der Stadtverwaltung nicht eingestellt, es werde jedoch gebeten, von persönlichen Besuchen Abstand zu nehmen, um die Verbreitung des Corona-Virus auf diesem Wege einzuschränken.

Nach wie vor ist die Stadtverwaltung Halberstadt einschließlich ihrer Museen, Stadtbibliothek und Tourist-Information für die Bürger zu erreichen. Anliegen können in den einzelnen Bereichen per E-Mail oder telefonisch geklärt werden, Anträge können auf dem Postweg oder per E-Mail eingereicht werden. Sollte eine persönliche Vorsprache unverzichtbar sein, werden Bürger gebeten, vorher telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Telefonnummer, E-Mail-Adressen und Ansprechpartner sind auf der Homepage der Stadt Halberstadt zu finden.