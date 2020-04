Alexander Apitzsch, Media-Markt Geschäftsführer in Halberstadt, packt selbst mit an und verschickt Informationen zu Halberstadt deutschlandweit. Foto: Media Markt Halberstadt

Viele Firmen und Geschäfte kämpfen zurzeit ums Überleben. So mancher Harzer Unternehmer entwickelt kreative Ideen, um am Markt zu bestehen.

Halberstadt l Wenn die Türen geschlossen bleiben müssen, wie bekommt man seine Ware an den Kunden? Eine Frage, die viele Händler derzeit umtreibt. Viele setzten dabei auf Onlinehandel. Die Stadt hat außerdem ein Portal geschaffen, auf denen sich kleine Einzelhandelsunternehmen eintragen können, die ihren Kunden ein Hol- und Lieferservice anbieten.

Waren an den ersten zwei Tagen die Einträge sehr überschaubar, nutzen inzwischen mehrere Läden diese Möglichkeit, sodass die Auflistung inzwischen nach Sortiment gegliedert ist. „Wir haben dieses Angebot geschaffen, weil zwar viele Läden einen Zettel an der Tür haben, dass die Kunden auch bestellen können, aber viele Kunden gehen ja erst gar nicht zum Laden, weil sie sich denken, dass der geschlossen ist“, erläutert Thomas Rimpler einen Grund, warum die Wirtschaftsförderung dieses Möglichkeit geschaffen hat. Der Fachbereichsleiter Wirtschaft/Kultur weiß um die schlechte Stimmung, die Ängste bei vielen Unternehmern. „Wenn 100 Prozent des Umsatzes wegbrechen, dann hält das fast niemand lange durch.“

Liste mit lokalen Anbietern

Auf der Liste, die sich auf der Interseite der Stadt findet, finden sich Läden, wo man Blumen oder Jungpflanzen für den Garten ebenso bestellen kann wie Tee, Bücher, Wein, kleine Präsente oder Spielzeug. Gerade jetzt vor Ostern helfe es den einheimischen Händlern mehr, hier zu ordern und nicht auf weltweiten Handelsplattformen, unterstreicht Thomas Rimpler. Auch Reparaturdienste, Kosmetikprodukte, Lebensmittel und mehr finden sich in der Liste.

So, wie auch einige Gaststätten auf Lieferservice setzen, um die Zeit zu überstehen, nutzt auch das Team der Tourist-Information Halberstadt neue Wege der Vermarktung. So floriere der neue Online-Souvenir-Shop ganz ordentlich, schätzt Christiane Strohschneider ein. Die Chefin der Tourist-Info wurde zudem von einem Halberstädter mit einer Idee überrascht, die sie gerne aufgriff.

Der Media-Markt in Halberstadt verzeichne seit Wochen einen enormen Anstieg der Bestellungen seiner Waren über das Internet, berichtet dessen Geschäftsführer Alexander Apitzsch. Beliefert würden dabei Kunden in ganz Deutschland.

Neugier auf Halberstadt wecken

„Seit dieser Woche gehen zusammen mit den Media-Markt-Artikeln auch die Imagebroschüren der Tourist-Information Halberstadt auf Reisen“, berichtet Strohschneider. Die Idee dazu hatten die Media-Markt Geschäftsführer Alexander Apitzsch und Oliver Engel. „Wir hoffen, dass ganz viele Menschen auf Halberstadt aufmerksam werden und unsere schöne Stadt besuchen“, so Alexander Apitzsch.

Die Leiterin der Tourist-Info ist begeistert über so viel Initiative aus der Wirtschaft. „Eine enge Vernetzung zwischen Wirtschaft und Tourismus bereichert die gesamte Region“, so Strohschneider. Mit Unterstützung des Halberstädter Druckhauses wurden über 2500 Imagebroschüren und Info-Flyer an den Media-Markt in Halberstadt geliefert. Von hier aus treten sie nun gemeinsam mit Spielekonsolen, Haushaltsgeräten und neuester Technik ihren Weg an, um Kunden in ganz Deutschland zu begeistern.