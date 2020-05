USA, Atlanta: Diese vom Center for Disease Control and Prevention (CDC) erstellte Illustration zeigt den neuartigen Coronavirus 2019-nCoV. Foto: Center for Disease Control/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

Das Corona-Testzentrum in der Wilhelm-Trautewein-Straße in Halberstadt ist geschlossen.

Halberstadt (vs) l Das Corona-Testzentrum in der Wilhelm-Trautewein-Straße ist geschlossen. Seit vergangenem Donnerstag werden in der Turnhalle der Grundschule „Freiherr Spiegel“ keine Abstriche mehr von Menschen genommen, die möglicherweise an Covid-19 erkrankt sind. Gab es zu Beginn viele Patienten, sind die Zahlen seit Ostern stark rückläufig, teilte Katharina Fleischer mit. Wie die Sprecherin des Ameos-Klinikums Halberstadt weiter informierte, sei die Schließung in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Harzkreises erfolgt.

Der mitterweile geringe Testbedarf liege am eher geringen Aufkommen von Covid-19-Infektionen in der Harzregion, spiegele aber auch eine erfolgreiche Prophylaxe innerhalb der Bevölkerung wider. „Die Schutzmaßnahmen haben funktioniert“, so Dr. Wolfram Woltersdorf, Laborarzt im Ameos-Zentrallabor in Bernburg, in dem die Covid-19-Diagnostik erfolgt.

Zuletzt kamen nur noch bis zu fünf Personen pro Tag zum Abstrich. Man setze jetzt auf mobile Teams, die gezielt in Einrichtungen wie Alters- und Pflegeheime gehen, um lokale Ausbrüche schnell zu kontrollieren. Ändere sich die Infektionszahl generell, könne das Testzentrum innerhalb eines Tages wieder aufgebaut werden.