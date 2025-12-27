Tangermünde plant für 2026 große Projekte, darunter eine neue Freilichtbühne und Maßnahmen zum Klimaschutz. Bürgermeister Steffen Schilm gibt im Volksstimme-Gespräch Einblicke in die Zukunft der Stadt.

Einblicke in Tangermündes Zukunft: Bürgermeister Steffen Schilm äußert sich im Volksstimme-Gespräch über neue Projekte und die Bedeutung des Klimaschutzes.

Tangermünde. - Das Jahr 2025 zählt nur noch wenige Tage. Zeit, um mit dem Bürgermeister von Tangermünde, Steffen Schilm (parteilos), über die vergangenen zwölf Monate, aber auch über die Zukunft der Stadt zu reden. Volksstimme-Reporterin. Anke Hoffmeister sprach mit ihm darüber.