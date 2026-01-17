Lost Places im Harz Das alte Stellwerk in Halberstadt muss weichen
Beim Bau war das Reiterstellwerk am Hauptbahnhof in Halberstadt seiner Zeit voraus. Doch nun soll das Denkmal abgerissen werden. Die Deutsche Bahn erklärt warum.
17.01.2026, 10:15
Halberstadt. - Das Stellwerk an der Magdeburger Chaussee in Halberstadt hat schon bessere Tage gesehen. Was man vor zehn Jahren befürchtet hat, tritt nun ein: Das Industriedenkmal soll abgerissen werden. Dafür braucht die Eigentümerin DB InfraGo die Zustimmung der Landesregierung.