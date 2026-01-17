weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Lost Places im Harz: Das alte Stellwerk in Halberstadt muss weichen

Beim Bau war das Reiterstellwerk am Hauptbahnhof in Halberstadt seiner Zeit voraus. Doch nun soll das Denkmal abgerissen werden. Die Deutsche Bahn erklärt warum.

Von Thomas Kügler 17.01.2026, 10:15
Das war's dann. Die Deutsche Bahn möchte das alte Reiterstellwerk in Halberstadt abreißen lassen, doch das Land Sachsen-Anhalt muss noch zustimmen.
Halberstadt. - Das Stellwerk an der Magdeburger Chaussee in Halberstadt hat schon bessere Tage gesehen. Was man vor zehn Jahren befürchtet hat, tritt nun ein: Das Industriedenkmal soll abgerissen werden. Dafür braucht die Eigentümerin DB InfraGo die Zustimmung der Landesregierung.