  4. Einzelhandel im Harz: Nach Großbrand: Eröffnungstermin für neue Tedi-Filiale in Wernigerode steht fest

Bei einem Großbrand ist eine Wernigeröder Filiale des Discounters Tedi zerstört worden. Nun gibt es gute Nachrichten für Schnäppchenjäger in der Harz-Stadt: Der Neubau ist fertiggestellt, die Neueröffnung steht bevor. Das müssen Kunden jetzt wissen.

Von Sandra Reulecke 17.01.2026, 11:15
In Wernigerode gibt es derzeit zwei Tedi-Filialen - eine dritte brannte im Mai 2024 ab und wird nun neu eröffnet.
In Wernigerode gibt es derzeit zwei Tedi-Filialen - eine dritte brannte im Mai 2024 ab und wird nun neu eröffnet.

Wernigerode. - Schnäppchenjäger und Bastler aus dem Harz dürfen sich freuen: Für eine neue Tedi-Filiale in Wernigerode steht der Eröffnungstermin fest. Aber was bedeutet das für die anderen beiden Läden des Discounters im Stadtgebiet?