Dedeleben. - Schon seit einigen Jahren findet, stets im Frühjahr, in Dedeleben eine Tanzveranstaltung „Für Jung und Alt“ statt. Dies soll auch in diesem Jahr wiederholt werden. Veranstalter ist dabei der Förderverein des örtlichen Freibads.

„Das Ganze ist aus der Idee gewachsen, auch außerhalb des Sommers was zu machen und in der toten Zeit zwischen Karneval und der Eröffnung der Freibadsaison den Leuten etwas anzubieten“, erklärt Conny Hell im Namen der Arbeitsgruppe, die sich um Veranstaltungen kümmert und deren Leiterin sie ist. Und so soll diesen Samstag, 9. März, wieder das Tanzbein in der Turnhalle hinterm Museum geschwungen werden. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.

„Es wird auch in diesem Jahr wieder einen Mix aus Live-Musik und DJ geben“, sagt die Dedelebenerin. „Das hat sich in den vergangenen Jahren bewährt, weil so für jeden etwas dabei ist. Das Duo Uli und Birgit wird live die Älteren zum Tanzen animieren und DJ Andreas spielt für die Jüngeren etwas, immer abwechselnd.“ Toll sei auch, dass die aus Dedeleben stammenden Künstler dies für den Verein machen und dieser dadurch noch Geld sparen könne.

Karten an der Abendkasse

Karten gibt es, zum Preis von sieben Euro, nur an der Abendkasse. Und natürlich sei auch für das leibliche Wohl gesorgt. „Wir haben Bockwurst und Bouletten im Brötchen, aber auch Brezeln, wenn jemand etwas Vegetarisches/Veganes möchte“, erklärt Conny Hell. „Und neben Cocktails, Longdrinks und Bier haben wir auch ganz bewusst verschiedene alkoholfreie Getränke, auch Sekt und so. Das wird immer mehr gefragt, zumal ja auch noch Fastenzeit ist.“ Wichtig sei ihnen außerdem, dass sie Speisen und Getränke regional einkaufen, bei allen Veranstaltungen.

Eingeladen seien ausdrücklich auch Einwohner aus benachbarten Orten, nicht nur aus Dedeleben. „In den vergangenen Jahren war verstärkt das ’Jungvolk’ aus den Nachbarorten da, die auch das Freibad nutzen“, berichtet sie. „Das hat uns natürlich sehr gefreut.“

Die Einnahmen des Abends fließen wie immer in die Arbeit des Vereins zum Erhalt des Bades.

Aktuell hat der Verein, den es bereits seit August 2013 gibt, 137 Mitglieder – die auch in diesem Jahr wieder den Betrieb des Bades gewährleisten wollen. Probleme bereite dabei vor allem, wie der Vorsitzende Axel Küstermann auf der kürzlich stattgefundenen Jahreshauptversammlung berichtet, noch immer der Wasserverlust im Becken, für den trotz großer Bemühungen noch immer keine Ursache gefunden werden konnte.

Lobende Worte fand er hingegen für die Vereinsarbeit und das Engagement der Mitglieder.

Die neue Saison starte auch in diesem Jahr mit der großen Beckenreinigung im April, für die wieder möglichst viele fleißige Helfer benötigt werden. Außerdem versuche man auch in diesem Jahr wieder, eine Förderung über das Leader-Projekt zu bekommen, mit deren Hilfe die Errichtung einer Photovoltaikanlage und einer Beschallungsanlage geplant sei, wie Küstermann weiter ausführt.