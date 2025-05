Einkaufen im Harz Der Countdown für Tante Enso in Ströbeck läuft

Ein Supermarkt, der rund um die Uhr geöffnet ist und der eine große Produktvielfalt bietet - und all das in einem Dorf. Das Schachdorf Ströbeck will gemeinsam mit Aspenstedt, Athenstedt und Danstedt genau das schaffen. Dafür müssen bis zum 7. Mai noch ein paar Menschen zu Genossenschaftern werden. Ist das zu schaffen?