Wochenlang warten, bis der Klempner kommt, und das Auto am besten selbst reparieren: Das sind die Auswirkungen des Fachkräftemangels im Handwerk im Harz. Die Gründe dafür sind auch hausgemacht, sagt die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt West.

Der Fachkräftemangel im Harzer Handwerk wird 2026 weiter steigen

Die Lage im Handwerk im Harz ist gespalten: Es werden immer mehr Fachkräfte gesucht und trotzdem sinkt das Angebot an Ausbildungsstellen.

Halberstadt. - Wulfhard Böker erklärt die langen Wartezeiten in der Region um Halberstadt, Quedlinburg und Wernigerode auf Handwerker mit deren übervollen Auftragsbüchern. Zu viel Nachfrage trifft auf zu wenig Personal, so der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Harz-Bode. Doch der Blick auf die Arbeitsmarktzahlen zeigt, dass das Problem komplex ist.