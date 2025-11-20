Das Handwerk im Harz ist keine Insel der Glückseligen mehr. Überall mangelt es an Arbeitskräften. So sehen die Folgen für die Wirtschaft und die Kunden aus.

Wulfhard Böker ist Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft und weiß, dass in vielen Betrieben die Auftragsbücher zu voll sind.

Halberstadt. - Ein Anruf und schon steht der Handwerker vor der Tür und repariert mal eben schnell das undichte Rohr im Badezimmer. Diese Zeiten dürften auch im Harz vorläufig vorbei sein. Das meint Wulfhard Böker und dafür gibt er mehrere Gründe an.