Der Tierschutzverein Halberstadt hat sich mit Leib und Seele dem Tierschutz verschrieben und in den vergangenen Jahrzehnten dabei viel erreicht. Um dies erfolgreich fortsetzen zu können, sind die Mitglieder aktuell auf Unterstützung angewiesen.

Halberstadt. - Bereits 1990 wurde der Tierschutzverein Halberstadt gegründet und setzt sich seitdem für die Einhaltung des Tierschutzgesetzes und die artgerechte Haltung von Tieren ein. Über die Jahre wurde so einiges erreicht, am bekanntesten und sicher auch bedeutsamsten dürfte der Betrieb des Katzenhauses in den Spiegelsbergen sein, der seit gut 20 Jahren von den Vereinsmitgliedern gestemmt wird.