Die neue Slipanlage für Sportbootfahrer sorgt in Werben an der Elbe für einige Aufregung. Grünes Licht indes für den Sportbootanleger nebenan, den der Stadtrat nun vergeben hat.

Werben. - Die neu errichtete Slipanlage am Buhnenhaken in Werben hat in der Hansestadt für einige Aufregung gesorgt. Die Rampe aus Betonplatten, die den Zugang zur Elbe ermöglicht, weist noch einige Mängel auf. Das hat nicht zuletzt Mitglieder des Hanse-Sportbootvereins Werben reichlich in Wallung gebracht.