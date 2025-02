Michael Schubert ist immer noch überwältigt. Der Halberstädter trainiert beim VfB Germania Leichtathleten mit körperlichen Einschränkungen. Seine Gruppe hat bei den Deutschen Hallenmeisterschaft so richtig abgeräumt.

Halberstadt. - So erfolgreich waren sie noch nie. Die Para-Leichtathleten des VfB Germania Halberstadt gewannen am 22. Februar bei den Internationalen Deutschen Hallenmeisterschaften der Para Leichtathletik in Erfurt eine Medaille nach der anderen.