Dialogangebot der Stadtpolitik Dialog statt Demonstration in Halberstadt

Stadtpolitiker und Mediziner bieten den Bürgern an, Fragen bezüglich der Corona-Pandemie und der Eindämmungsregeln zu stellen. Auf dem Domplatz in Halberstadt möchte Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Das Angebot nehmen einige Bürger an.