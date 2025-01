Halberstadt - Jutta Dick hat Übung in Sachen „Ehrungen in Empfang nehmen“. Doch den Preis, den die Leiterin der Moses-Mendelsson-Akademie (MMA) Halberstadt am 22. Januar in Erfurt in Empfang nehmen wird, hat ein besondere Bedeutung. Sie wird an diesem Tag von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland mit dem Werner-Sylten-Preis ausgezeichnet. Belohnt wird damit der Dialog zwischen Christen und Juden, und dotiert ist die Auszeichnung mit 1.000 Euro.

