Zwei Asylbewerber aus Georgien wurden in einem Supermarkt in Halberstadt beim Diebstahl erwischt.

Halberstadt l Erneut sind Asylsuchende aus Georgien beim Ladendiebstahl auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Den beiden 22 und 29 Jahre alten Männern droht nach Angaben eines Polizeisprechers allerdings keine Bestrafung wegen einfachen Ladendiebstahls, sondern wegen Diebstahls mit Waffen. Darauf steht laut Polizei eine Freiheitsstrafe zwischen drei Monaten und fünf Jahren.

Wie ein Sprecher des Harzer Polizeireviers am Mittwochabend auf Anfrage erklärte, wurde das Duo am Mittwoch gegen 15.40 Uhr von einem Ladendetektiv der Kaufland-Filiale in Halberstadt aus dem Verkehr gezogen.

Auf frischer Tat ertappt

„Nach unseren bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Männer zunächst ein Gemüsemesser, packten dies aus und führten es beim anschließenden Diebstahl von Zigaretten bei sich“, so der Leitende Einsatzbeamte vom Dienst des Harzer Polizeireviers. Anschließend hätten sie Zigaretten im Wert von rund 25 Euro entwendet und seien dabei vom Hausdetektiv gestellt worden. Auch wenn die beiden Georgier das Messer nicht aktiv eingesetzt hätten, erfülle allein das Mitführen den Tatbestand des Diebstahls mit Waffen.

Wahrscheinlich werden sich die Männer dafür schon heute vor dem Amtsgericht Halberstadt verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft in Halberstadt zieht – wie in solchen Fällen mit Tätern ohne festen Wohnsitz – in aller Regel ein besonders beschleunigtes Verfahren in Betracht. Dabei ist zu erwarten, dass sich die beiden Beschuldigten nach einer Nacht in Polizeigewahrsam am Donnerstag vor dem Amtsgericht verantworten müssen.

Weitere Raubzüge

Dort dürften dann auch weitere Taten der beiden in Magdeburg untergebrachten Asylsuchenden zur Sprache kommen. Laut Polizei sollen die beiden Männer erst vor wenigen Tagen bei einem Bandendiebstahl in Brandenburg ertappt worden sein. Sollte sich dies bestätigen, könnte dieser Vorwurf womöglich verschärfend ins Verfahren einfließen.

In der Harzregion werden seit Monaten gehäuft Diebstähle von Georgiern registriert. Die Männer reisen in aller Regel als Touristen ein, stellen anschließend einen laut Statistik faktisch aussichtslosen Asylantrag und nutzen die Zeit des Verfahrens für Diebstähle. Werden sie nach einer Tat erwischt und vor Gericht im Eilverfahren zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, tauchen sie umgehend ab oder reisen wieder aus, um keinesfalls eine Haftstrafe ohne Bewährung zu riskieren.