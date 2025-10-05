weather regenschauer
  4. Bürgerschaftliches Engagement im Huy: Dingelstedt: Mit Pfandgeld die Sanierung der Kapelle unterstützen

Die historische Kapelle auf dem Dingelstedter Friedhof sollte abgerissen werden - doch dann fanden sich engagierte Einwohner in dem Huy-Ort, die das Gebäude retten wollten. Wie hier der aktuelle Stand ist.

Von Maria Lang 05.10.2025, 14:15
Maria Meier (links) übergibt die Spende an Ortsbürgermeister Thomas Steckhan. Annabelle Bujok vertritt das nächste Projekt.
Maria Meier (links) übergibt die Spende an Ortsbürgermeister Thomas Steckhan. Annabelle Bujok vertritt das nächste Projekt. Foto: Maria Lang

Dingelstedt. - Vor etwa einem Jahr stand die alte Kapelle auf dem Dingelstedter Friedhof kurz vor dem Abriss - doch Thomas Plünnecke entschied, sie retten zu wollen und holte sich dafür zahlreiche Unterstützer mit ins Boot.