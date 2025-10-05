Jetzt live
Bürgerschaftliches Engagement im Huy Dingelstedt: Mit Pfandgeld die Sanierung der Kapelle unterstützen
Die historische Kapelle auf dem Dingelstedter Friedhof sollte abgerissen werden - doch dann fanden sich engagierte Einwohner in dem Huy-Ort, die das Gebäude retten wollten. Wie hier der aktuelle Stand ist.
05.10.2025, 14:15
Dingelstedt. - Vor etwa einem Jahr stand die alte Kapelle auf dem Dingelstedter Friedhof kurz vor dem Abriss - doch Thomas Plünnecke entschied, sie retten zu wollen und holte sich dafür zahlreiche Unterstützer mit ins Boot.