Mehr als 50 Besucher kamen zum Kartoffelfeuer Osmarsleben.

Osmarsleben - Der Dorfklub e. V. Osmarsleben funktioniert. Das angekündigte Kartoffelfeuer am Samstag war trotz widrigen Regenwetters gut besucht. Am Nachmittag geschützt auf der Bühne handelten einige Besucher auf dem angekündigten Flohmarkt mit Trödel und Raritäten. Kaffee, Kuchen und Musik organisiert vom Dorfklub wurden den Besuchern ebenfalls angeboten, so konnte man unter einem extra großen aufgebauten Zelt die Zeit genießen, trocken sitzen und mit Freunden ins Gespräch kommen.