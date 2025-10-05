Das Simson-Rennen in Vahrholz hat erneut weit mehr als 100 Teams, aber auch Dutzende Solofahrer in die Region gebracht und unzählige Besucher angelockt.

Vahrholz - Simson-Mopeds gelten als unkaputtbar. Warum das so ist, zeigte sich einmal mehr am Wochenende in Vahrholz. Besonders Sonnabend stellten sich dort Menschen und Maschinen einer herausfordernden Schlammschlacht, bedingt durch Regengüsse, die aber zum Sonntag hin nachließen.