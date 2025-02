Manuela Sieber ist zu Gast in Dingelstedt.

Dingelstedt. - Auch in diesem Jahr sollen die inzwischen zu einer beliebten Tradition gewordenen Sofakonzerte auf dem Dingelstedter Magdalenenhof fortgesetzt werden. Das erste im noch jungen Jahr 2025 steht in Kürze an.

„Bei unserem ersten Konzert in diesem Jahr haben wir Manuela Sieber mit ihrem Programm 'manuelaSIE & ich' zu Gast“, lädt Thomas Steckhan alle Interessierten in den kleinen Huy-Ort ein. „Begleitet wird sie am 8. März von ihrem Partner Tino auf der Gitarre.“

„Ihre Musik nennt sich 'Pop für Erwachsene', ein Slogan von sympathischer Frechheit, beinhaltet er doch, dass Pop eben nichts für Erwachsene ist. Oberflächliche Reize der Jugend tauscht sie gegen tiefere Emotionen und Erkenntnisse“, heißt es seitens der Veranstalter weiter.

Eintritt gegen eine Spende

Die gebürtige Bautzenerin Manuela Sieber hat in Musicals unter anderem in Hamburg geglänzt, in Filmen gespielt und drei Songpoetenpreise gewonnen. Text und Musik stammen ausnahmslos aus eigener Feder. Weitere Informationen zur Künstlerin gibt es online hier.

Wie immer gilt auch bei diesem Konzert: Der Eintritt ist frei, aber nicht umsonst. Die Künstler werden über die sogenannte "Hutgage" entlohnt. „Für Getränke ist gegen eine Spende ebenfalls gesorgt. Davon finanzieren wir auch weitere Unkosten, wie zum Beispiel die Gema“, so Steckhan.

Anmeldung für Sofakonzert erforderlich

„Das Konzert am Frauentag beginnt um 20 Uhr und wir freuen uns auf ein aufgeschlossenes und freundliches Publikum“, ergänzt seine Frau Claudia Christ-Steckhan. „Da die Plätze begrenzt sind, meldet Euer Kommen bitte rechtzeitig unter der folgenden Mailadresse sofakonzerte@huy.one an.“ Die Anmeldung sei aus organisatorischen Gründen zwingend notwendig.

Der ehemalige Stall, in dem das Konzert stattfindet, ist beheizt.