Olesia Rotar (links) und Cornelia Altmann organisieren für die Deutsch-Ukrainische Vereinigung Veranstaltungen wie den Filmnachmittag am 11. Mai in Halberstadt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halberstadt. - Zwei Jahre schon ist Halberstadt das Zuhause für Olesia Rotar. Sie arbeitet in Schichten im Krankenhaus, organisiert Veranstaltungen. „Ich muss was tun. Sonst platzt mein Kopf“, sagt die Ukrainerin. Denn ohne Aufgaben seien ihre Gedanken immer in Cherson. Da, wo ihr Mann an der Front ist.