Zu den Betroffenen eines Großbrandes in Osterwieck gehört das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Die Katastrophenschützer verloren einen Großteil ihres Equipments in den Flammen. Wie es bei ihnen nun weitergehen soll und wie ihnen geholfen werden kann.

Deutsches Rotes Kreuz nach Großbrand in Osterwieck in großer Not: Helfer brauchen Hilfe

Osterwieck. - Eigentlich ist das Deutsche Rote Kreuz eine derjenigen Organisationen, die in Not geratenen Menschen hilft. Jetzt ist die Osterwiecker DRK-Bereitschaft selbst in eine Notsituation geraten. Bis auf die geretteten Fahrzeuge ist am Samstag (14. September) beim Großbrand einer Lagerhalle, in der sie ihre Garage hatten, quasi alles verbrannt, was sich die ehrenamtlich tätigen Sanitäter und Katastrophenschützer aufgebaut hatten.