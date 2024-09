Ein Großbrand in einer Lagerhalle in Osterwieck dürfte einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet haben, darin abgestellte Autos wurden teilweise mit Bauteilen verschmolzen. Inzwischen haben Feuerwehr und Technisches Hilfswerk die Löscharbeiten beendet.

Großbrand in Osterwieck: Komplizierte Löscharbeiten an Lagerhalle dauern ganze Nacht

Großbrand in Osterwieck: Auch in der Nacht wurde gelöscht.

Osterwieck. - Mehr als 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften am Samstag, 14. September, gegen die Flammen, die eine rund 5.000 Quadratmeter große Lagerhalle in Osterwieck komplett zerstört haben. Zwar war das Hauptfeuer am späten Nachmittag gelöscht, in der Nacht gingen die Löscharbeiten jedoch weiter.