Das inzwischen dritte Wohnzimmerkonzert im Huy-Ort Eilenstedt ist Geschichte - doch schon steht das nächste Veranstaltungshighlight in den Startlöchern. Was die Besucher erwartet.

Viele Veranstaltungen in kleinem Huy-Ort

Am Klavier gab Pfarrer Christian Plötner verschiedenste Jazz- und Bluesklänge sowie Lieder von Abba und Elton John zum Besten.

Eilenstedt. - Zu ihrem dritten Wohnzimmerkonzert hatte die evangelische Kirchengemeinde in Eilenstedt kürzlich in die Winterkirche eingeladen. Dieses Mal gab Pfarrer Christian Plötner verschiedenste Jazz- und Bluesklänge sowie Lieder von Abba und Elton John an seinem Jazzklavier zum Besten.

Wie beliebt das Format in der Huy-Region nach nur kurzer Zeit geworden ist, zeigt die Tatsache, dass alle Plätze bereits im Vorfeld restlos ausverkauft waren.

Winterkirche in Eilenstedt wird zum Wohnzimmer

Das Organisationsteam gestaltete die Winterkirche mit viel Liebe zum Detail zu einem kleinen Wohnzimmer um, in dem sich alle Besucher sichtlich wohl fühlten, berichtet Josefin Däter im Nachgang.

„Nach einer kurzen Begrüßung durch Pfarrer Christian Plötner konnten die Gäste den wunderbaren Klavierklängen bis in die späten Abendstunden lauschen. Bei einem Gläschen Wein sowie vielen kleinen Knabbereien wurde aber auch ausgelassen erzählt und viel gelacht. Es herrschte die ganze Zeit über eine entspannte und herzliche Atmosphäre, die es ermöglichte, den Stress und die Hektik des Alltags für einen Abend zu vergessen“, sagt Josefine Däter.

Weihnachtslieder-Singen zum Nikolaustag

Als Christian Plötner bekannte Volks- und Heimatlieder anstimmte, hätten alle lautstark mitgesungen. Am Ende gab es einen großen Applaus für den Künstler sowie ein ebenso großes Lob für den überaus gelungenen Abend, der ohne eine tolle Zusammenarbeit des Organisationsteams und weiterer Helfer im Vorfeld nicht möglich gewesen wäre, so Däter, die dem Pfarrer nochmals dankt.

Die nächste Aktion der evangelischen Kirchengemeinde lässt gar nicht mehr lange auf sich warten lassen, denn schon am Freitag, 6. Dezember, ab 18 Uhr, sind alle herzlich zum Turmblasen mit den Jagdhornbläsern und gemeinsamem Weihnachtslieder-Singen eingeladen.