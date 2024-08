Den Bund fürs Leben: Wie viele Menschen schließen den in Halberstadt und welche Orte stehen ihnen dafür in der Stadt zur Verfügung?

Halberstadt. - Ein besonder Ort für einen besonderen Tag: Für Brautpaare, die diesen Wunsch für ihr Ja-Wort hegen, wollte die Stadt Halberstadt aufrüsten. 2021, mitten in der Corona-Zeit, feilte die Verwaltung an Ideen für außergewöhnliche standesamtliche Trauorte. Nostalgiker sollten ebenso auf ihre Kosten kommen wie jene, die gern Höhenluft schnuppern. Was ist aus den Plänen geworden, sind sie im Sande verlaufen?