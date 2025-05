Jessica Lange in ihrer "Blumenecke".

Pabstorf. - Blumenläden gab es in der Gemeinde Huy bis dato nur noch einen: Nach der kürzlichen Schließung des „Blütenzaubers“ in Dedeleben und des bereits einige Zeit zurückliegenden des Geschäfts von Penselins, blieb nur noch die „Pusteblume“ in Dingelstedt. Doch jetzt haben Floristik-Fans eine neue Anlaufstelle.