Verkehr im Harz Ein Wohngebiet in Halberstadt sucht seine Bus-Haltestelle
In den 1990er Jahren wurden in Halberstadt viele neue Wohngebiete erschlossen. Doch mit der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sieht es oft mau aus. In der Siedlung Über der Schlagmühle sucht man eine Lösung.
31.12.2025, 06:15
Halberstadt. - Es gibt einige Wohngebiete in Halberstadt, bei denen die nächste Haltestelle von Bus oder Straßenbahn wirklich weit weg ist. Auch Über der Schlagmühle ist es so. Um das zu ändern, gab es am 29. Dezember einen Vor-Ort-Termin von Verkehrsbeirat und Halberstädter Verkehrsgesellschaft HVG.