Seit Jahren haben sie gekämpft, jetzt sehen Eltern endlich einen Erfolg. Die aus allen Nähten platzende Reinhard-Lakomy-Schule in Halberstadt soll erweitert werden. Woher das Geld kommt und wie der Umbau aussehen soll.

Eltern-Kampf für die Erweiterung der Lakomy-Schule Halberstadt soll endlich ein gutes Ende finden

Blick von oben auf die Reinhard-Lakomy-Schule in Halberstadt mit Turnhalle und Sportplatz.

Halberstadt. - Sie waren nicht dabei. Die Eltern, die seit Jahren auf verschiedensten Ebenen darum kämpfen, dass die Förderschule „Reinhard Lakomy“ in Halberstadt endlich mehr Räume bekommt, sie waren zu diesem wichtigen Termin nicht eingeladen. „Schade“, sagt Elternsprecherin Steffi Erdmann, „Aber Hauptsache, es gibt jetzt wirklich kein zurück mehr.“