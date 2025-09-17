Der Sturz einer älteren Frau auf einem beliebten Spazierweg bei Halberstadt war der Wendepunkt. Nach Jahren der Beschwerden reagieren Gemeinde und Grundstückseigentümer endlich. Was für den gefährlichen Abschnitt geplant ist.

Gefährlicher Pfad bei Halberstadt: Nach Sturz einer Seniorin wird endlich gehandelt

Ortsbürgermeister Marco Weiß (Emersleber Wählergemeinschaft) an der gefährlichen Engstelle des Rundwanderwegs.

Emersleben. - Emersleben ist im Norden eingebettet in Grün. Das nutzen die Einwohner und Gäste des Halberstädter Ortsteils gern für entspannte Spaziergänge. Doch der kleine Wanderweg sorgt seit Jahren für Ärger. Weil er an einer Stelle gefährlich ist.