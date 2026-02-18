Bauen im Harz Endlich: Abschluss des Huy-Radwegs nach Niedersachsen
Der Huy-Radweg auf und entlang der alten Bahntrasse ist ein großer Erfolg, auch überregional. Der Anschluss nach Niedersachsen war jedoch lange Zeit ein leidiges Thema – in das nun jedoch endlich Bewegung kommt.
Dedeleben. - Was bereits 2017 begonnen wurde, findet nun (fast) seinen Abschluss: Der Huy-Radweg auf und entlang der alten Bahntrasse. Nach fünf fertiggestellten Abschnitten folgt nun endlich der sechste.