Bauen im Harz Endlich: Abschluss des Huy-Radwegs nach Niedersachsen

Der Huy-Radweg auf und entlang der alten Bahntrasse ist ein großer Erfolg, auch überregional. Der Anschluss nach Niedersachsen war jedoch lange Zeit ein leidiges Thema – in das nun jedoch endlich Bewegung kommt.