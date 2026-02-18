Ein Küchenbrand und eine Brandmeldeanlage haben am 17. und am 18. Februar die Einsatzkräfte der Feuerwehren auf den Plan gerufen.

Zerbst - Die Ortsfeuerwehren Zerbst, Jütrichau, Güterglück und Lindau sowie der Rettungsdienst sind am Morgen des 18. Februar zu einem Küchenbrand in die Goethestraße gerufen worden. „In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses war ein Holzbrett auf einem Ceranfeld in Brand geraten. Die Rauchentwicklung war so enorm, dass die Bewohner der oberen Etagen das Haus nicht verlassen konnten“, schildert Steffen Schneider.

Die Wohnung sei beim Eintreffen des Feuerwehr bereits offen und das Feuer weitgehend gelöscht gewesen. „Wir haben dann die Restlöscharbeiten und das Lüften übernommen. Verletzt wurde niemand“, so der Zerbster Ortswehrleiter und Pressesprecher. Den Schaden schätzt er auf 2.000 Euro.

Brandmeldeanlage im Krankenhaus schlägt Alarm

Bereits am Abend zuvor sind die Einsatzkräfte aus Zerbst, Jütrichau, Nutha, Steutz und Pulspforde ins Zerbster Krankenhaus gerufen worden. Hier hatte gegen 20.15 Uhr die Brandmeldeanlage (BMA) ausgelöst. „Hier war offensichtlich etwas zu scharf gekocht worden, was am Ende die BMA ausgelöst hat“, sagte Schneider. In beiden Fällen habe die Erleichterung überwiegt, dass nicht mehr passiert ist.