Ob Stuhlbein, Etikett oder Pizza-Karton – Glasmaler Gerlach Bente verwandelt unscheinbare Fundstücke in faszinierende Kunstobjekte. Nun werden seine bislang privaten Arbeiten in Zerbst erstmals ausgestellt.

Zwischen Glas, Farbe und Fundstück: Künstler Gerlach Bente überrascht mit bisher ungezeigten Arbeiten

Unter dem Titel „Magie der Transparenz“ gestaltet der Künstler Gerlach Bente die Personalausstellung der 61. Zerbster Kulturfesttage. Erstmals überhaupt zeigt er Objekte, die noch nie öffentlich zu sehen waren.

Zerbst - Was der Karton einer Salami-Pizza mit der Kunst von Gerlach Bente zu tun hat, das ist derzeit im Zerbster Museum zu erfahren. Erstmals zeigt er dort Arbeiten, die noch nie öffentlich zu sehen waren.