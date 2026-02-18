61. Zerbster Kulturfesttage Zwischen Glas, Farbe und Fundstück: Künstler Gerlach Bente überrascht mit bisher ungezeigten Arbeiten
Ob Stuhlbein, Etikett oder Pizza-Karton – Glasmaler Gerlach Bente verwandelt unscheinbare Fundstücke in faszinierende Kunstobjekte. Nun werden seine bislang privaten Arbeiten in Zerbst erstmals ausgestellt.
18.02.2026, 11:12
Zerbst - Was der Karton einer Salami-Pizza mit der Kunst von Gerlach Bente zu tun hat, das ist derzeit im Zerbster Museum zu erfahren. Erstmals zeigt er dort Arbeiten, die noch nie öffentlich zu sehen waren.