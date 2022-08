Endlich holperfrei nach Neudamm: Arbeiten an der Kreisstraße beendet

Schlanstedt - Einen guten Monat lang mussten Autofahrer, die aus Schlanstedt in Richtung Neudamm wollten, eine Umleitung nutzen und einen Umweg in Kauf nehmen. Grund: Die Kreisstraße 1315 war seit Mitte Juli voll gesperrt. Hier wurde in gut fünfwöchiger Bauzeit auf gut 1000 Metern die Fahrbahn saniert. Am gestrigen Freitag erfolgte mittels symbolischem Scherenschnitt die offizielle Freigabe.