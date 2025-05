Ernte an der B71 Erdbeerfeld bei Halberstadt: Wie lange Harzer noch aufFrüchte zum Selberpflücken warten müssen

In einigen Regionen hat in dieser Woche die Erdbeersaison begonnen. Auf dem Erdbeerfeld an der B71 bei Halberstadt müssen sich die Fans der roten Frucht noch ein wenig gedulden, bevor sie selbst pflücken können.