Erneuter Raubüberfall auf 68-jährige Seniorin in Halberstadt

Straftat in Halberstadt

Halberstadt. - Trotz der kürzlichen Festnahme von zwei tatverdächtigen Räubern ist es in Halberstadt zu einem erneuten Überfall gekommen. Laut Polizei entwendeten zwei bislang unbekannte Täter am Donnerstag (16. Januar) gegen 10.35 Uhr einer 68-jährigen Frau in der Schuhstraße einen Beutel.