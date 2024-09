Das Erntedankfest in Schlanstedt lockte zahlreiche Besucher an.

Der Erntekrone durfte dabei natürlich nicht fehlen. Foto: Maria Lang

Die Feuerwehr, inklusive Nachwuchs, marschierte auch mit. Foto: Maria Lang

Der Heimatverein war auch vertreten. Foto: Maria Lang

Und der Sportverein Olympia natürlich auch. Foto: Maria Lang

Schlanstedt. - Unter Initiative des Heimatvereins und zahlreicher Helfer wurde am Samstag nach Schlanstedt zum Erntedankfest eingeladen. Los ging es mit einem Gottesdienst, inklusive Goldener Konfirmation. Der Höhepunkt des Festes war der Umzug, der an der Heimatstube startete und von zahlreichen Besuchern entlang der Strecke bestaunt wurde. Wieder zurück am Startpunkt schloss sich hier das eigentliche Fest auf dem Außengelände der Heimatstube an, das mit verschiedenen Ständen und Showprogramm viele Besucher anlockte.