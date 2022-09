Chance auf superschnelles Internet Erst keiner, nun gleich zwei Anbieter: Glasfaserausbau im Huy nimmt Fahrt auf

Der Breitbandausbau ist in den ländlichen Gegenden in der Vergangenheit oft eher stiefmütterlich behandelt worden. So auch in der Gemeinde Huy. Doch nun kommt Bewegung in das Thema: Plötzlich wollen gleich zwei Anbieter die Gemeinde mit Glasfaser erschließen. Haben jetzt auch bisher vergessene Orte Chance auf superschnelles Internet?