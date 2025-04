Für den Insektenschutz kann jeder was tun, sagten sich Sabine Kluwe und ihr Mann. Die Sanierung des Vorplatzes der Petri-Kirche im Vorharz war die passende Gelegenheit und deswegen summt und brummt es nun vor dem barocken Gotteshaus.

Es summt und brummt an der Petri-Kirche in Schwanebeck

Schwanebeck. - Jeder kann was für den Umweltschutz tun. Es braucht nur die passende Gelgenheit dazu und ein paar Begeisterte, dachte sich Sabine Kluwe. Die Sanierung an der Petri-Kirche in Schwanebeck war die passende Gelegenheit. Doch wer waren die Begeisterten?