In die weite Welt hinaus zieht es viele Jugendliche, doch auch daheim kann Alltag international sein - wenn man denn beispielsweise Gastgeber in einem Austauschprogramm ist. Der Rotary Club Halberstadt setzt dabei auf neugierige Familien.

Gastgeber in Halberstadt gesucht

Halberstadt. - Für ein Jahr nach Brasilien - für Saskia Wache aus Halberstadt wird dieser Wunsch wahr. Im Sommer geht es los. Zeitgleich können Halberstädter Familien ihren Alltag internationaler gestalten.

Möglich macht beides das internationale Jugendaustauschprogramm von Rotary, einem weltweit agierenden Serviceclub. Die 15-Jährige freut sich auf Brasilien. Dort wird sie zur Schule gehen, in mehreren brasilianischen Gastfamilien leben und Land sowie Leute kennenlernen. „Ich bin schon total gespannt, was mich erwartet – und natürlich auch etwas aufgeregt.“

Mehrere Gastfamilien sorgen für umfassenderen Einblick in den Lebensalltag

„Während Saskia in Südamerika unterwegs ist, wird ein Jugendlicher nach Halberstadt kommen – und sucht hier noch ein Zuhause auf Zeit“, sagt Denis Schmid, im Rotary Club Halberstadt zuständig für das Austauschprogramm. „Der Rotary Club Halberstadt sucht weitere Gastfamilien“, sagt Schmid und erklärt, warum.

Der Aufenthalt solle bewusst auf mehrere Familien aufgeteilt werden, um so den Austauschschülern einen breiteren Einblick in den deutschen Alltag zu ermöglichen. Deshalb steht zwar eine Gastfamilie bereits fest - die Familie von Saskia Wache. „Aber wir suchen weitere Gastfamilien im Raum Halberstadt, die bereit sind, den Jugendlichen für mindestens zwei Monate bei sich aufzunehmen.“

Halberstadts Rotary Club betreut den Austausch

„Gesucht werden keine perfekten Gastgeber, sondern offene, neugierige Familien, die bereit sind, ihren Alltag zu teilen und einem jungen Menschen die deutsche Kultur näherzubringen. Die Jugendlichen sprechen in der Regel Englisch und lernen schnell Deutsch. Die Betreuung erfolgt durch den Rotary Club Halberstadt – die Familien stehen mit ihren Fragen also nicht allein da“, so Schmid.

Wer Interesse hat, kann sich gern unverbindlich bei Denis Schmid melden, per E-Mail an denisschmid@web.de oder telefonisch unter 0170/ 3029566.