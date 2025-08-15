Veranstaltungstipp im Landkreis Harz Feuchtfröhliches Highlight beim Teichfest in Osterode
Am Sonnabend, 16. August findet das Teichfest in Osterode am Fallstein statt. Wieso die geplante Live-Musik sprichwörtlich ins Wasser fällt.
Osterode am Fallstein. - Die Teichbühne steht schon und gibt dem sommerlichen Highlight im Veranstaltungskalender Osterodes (Landkreis Harz) seinen Namen: Zum Teichfest wird für Sonnabend, 16. August ins Fallsteindorf geladen.
Ab 18 Uhr geht es im Osterwiecker Ortsteil rund um und auf dem Teich los. So bietet die Band Silverbacks musikalische Unterhaltung der besonderen Art. Treten die Musiker doch auf der Bühne inmitten des Dorfteichs auf.
Kulinarisches aus dem Smoker und kühle Drinks
Bei der zweiten Auflage des Teichfests erwarten die Gäste allerlei Köstlichkeiten. So gibt es Backschinken aus dem Smoker und weitere Leckereien. Bei frisch gezapftem Bier vom Fass und leckeren Cocktails von der Bar lässt sich der Sommerabend in Osterode am Fallstein genießen, teilen die Veranstalter mit.