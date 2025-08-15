Am Sonnabend, 16. August findet das Teichfest in Osterode am Fallstein statt. Wieso die geplante Live-Musik sprichwörtlich ins Wasser fällt.

Die Silversbacks machen Live-Musik auf der Teichbühne beim Teichfest in Osterode am Fallstein.

Osterode am Fallstein. - Die Teichbühne steht schon und gibt dem sommerlichen Highlight im Veranstaltungskalender Osterodes (Landkreis Harz) seinen Namen: Zum Teichfest wird für Sonnabend, 16. August ins Fallsteindorf geladen.

Ab 18 Uhr geht es im Osterwiecker Ortsteil rund um und auf dem Teich los. So bietet die Band Silverbacks musikalische Unterhaltung der besonderen Art. Treten die Musiker doch auf der Bühne inmitten des Dorfteichs auf.

Kulinarisches aus dem Smoker und kühle Drinks

Die Vorbereitungen für das Teichfest in Osterode laufen: Die legendäre Teichbühne haben freiwillige Helfer am Donnerstagabend aufgebaut. Foto: Stefan Kramer

Bei der zweiten Auflage des Teichfests erwarten die Gäste allerlei Köstlichkeiten. So gibt es Backschinken aus dem Smoker und weitere Leckereien. Bei frisch gezapftem Bier vom Fass und leckeren Cocktails von der Bar lässt sich der Sommerabend in Osterode am Fallstein genießen, teilen die Veranstalter mit.