Veranstaltungstipp im Raum Osterwieck Große Premiere des Lüttgenröder Heimatfests
Sport, Spiel und Spaß: Was die Besucher am kommenden Wochenende vom 15. bis 17. August beim Lüttgenröder Heimatfest erwartet.
12.08.2025, 18:00
Lüttgenrode. - Am Wochenende vom 15. bis 17. August geht es endlich los: Das Lüttgenröder Heimatfest feiert Premiere. Unter dem Motto „Alle vereint“ haben die Vereinen und Institutionen des Osterwiecker Ortsteils (Harzkreis) ein buntes Programm organisiert - rund um das 140-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Lüttgenode und den 70. Geburtstag der SG 1955 Lüttgenrode.