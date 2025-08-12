weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  Veranstaltungstipp im Raum Osterwieck: Große Premiere des Lüttgenröder Heimatfests

Veranstaltungstipp im Raum Osterwieck Große Premiere des Lüttgenröder Heimatfests

Sport, Spiel und Spaß: Was die Besucher am kommenden Wochenende vom 15. bis 17. August beim Lüttgenröder Heimatfest erwartet.

Von Vera Heinrich 12.08.2025, 18:00
Sie haben allen Grund zum Feiern: Die Tanzgruppe der SG 1955 Lüttgenrode begeht ihr 70-jähriges Bestehen am Wochenende beim Lüttgenroder Heimatfest. Foto: SG 1955 Lüttgenrode

Lüttgenrode. - Am Wochenende vom 15. bis 17. August geht es endlich los: Das Lüttgenröder Heimatfest feiert Premiere. Unter dem Motto „Alle vereint“ haben die Vereinen und Institutionen des Osterwiecker Ortsteils (Harzkreis) ein buntes Programm organisiert - rund um das 140-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Lüttgenode und den 70. Geburtstag der SG 1955 Lüttgenrode.