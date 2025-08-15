Jörg Vierhaus von der GWA Ostelbien (vorne links) hat vor der Einwohnerversammlung am 27. August 2025 zu einem Stadtteilspaziergang mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt eingeladen, um bereits im Vorfeld über Wünsche und Anregungen der Magdeburger aufmerksam zu machen.

Foto: Romy Bergmann