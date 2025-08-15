Stadtteilspaziergang in Ostelbien Parkchaos, Rewe-Neubau und FCM-Sticker: Magdeburger bringen ihre Anliegen direkt zur Stadt
Bei einem Stadtteilspaziergang mit Oberbürgermeisterin Simone Borris zeigen Anwohner, wo sie in Magdeburgs Osten noch Luft nach oben sehen – und bringen kreative Ideen mit.
15.08.2025, 17:00
Magdeburg. - Magdeburg ist groß und vielfältig – und jeder Stadtteil hat seine ganz eigenen Baustellen.Beim Stadtteilspaziergang durch Ostelbien wird deutlich, wo es hakt – und was sich die Menschen vor Ort wünschen.