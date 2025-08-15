weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Stadtteilspaziergang in Ostelbien: Parkchaos, Rewe-Neubau und FCM-Sticker: Magdeburger bringen ihre Anliegen direkt zur Stadt

Bei einem Stadtteilspaziergang mit Oberbürgermeisterin Simone Borris zeigen Anwohner, wo sie in Magdeburgs Osten noch Luft nach oben sehen – und bringen kreative Ideen mit.

Von Romy Bergmann 15.08.2025, 17:00
Jörg Vierhaus von der GWA Ostelbien (vorne links) hat vor der Einwohnerversammlung am 27. August 2025 zu einem Stadtteilspaziergang mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt eingeladen, um bereits im Vorfeld über Wünsche und Anregungen der Magdeburger aufmerksam zu machen.
Jörg Vierhaus von der GWA Ostelbien (vorne links) hat vor der Einwohnerversammlung am 27. August 2025 zu einem Stadtteilspaziergang mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt eingeladen, um bereits im Vorfeld über Wünsche und Anregungen der Magdeburger aufmerksam zu machen. Foto: Romy Bergmann

Magdeburg. - Magdeburg ist groß und vielfältig – und jeder Stadtteil hat seine ganz eigenen Baustellen.Beim Stadtteilspaziergang durch Ostelbien wird deutlich, wo es hakt – und was sich die Menschen vor Ort wünschen.