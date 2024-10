Zwei Brände haben am Wochenende Veltheim (bei Osterwieck) in Aufregung versetzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung gegen eine Frau. Die Hintergründe.

Feuer bei Osterwieck: Es war Brandstiftung - was dazu bekannt ist

Ein Fachwerkgebäude und ein Stall wurden bei dem Brand in Veltheim (bei Osterwieck) beschädigt.

Veltheim. - Was bislang Vermutung war, hat im Zuge der polizeilichen Ermittlungen Bestätigung bekommen: Das Feuer, das am Samstag in Veltheim (Osterwieck) ein Gebäude massiv beschädigt hat, ist definitiv auf Brandstiftung zurückzuführen.