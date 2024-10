Gleich zwei Löscheinsätze hat es am Samstag (12. Oktober) bei Osterwieck im Harzkreis gegeben: Eine 53-jährige Frau steht als Brandstifterin unter Verdacht – wie die Staatsanwaltschaft die Fälle aktuell beurteilt.

Osterwieck/Veltheim. - Eine mutmaßliche Brandstiftung in Veltheim hat die Osterwiecker Feuerwehren am Samstag (12. Oktober) in Atem gehalten. Nun ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft zu den Hintergründen der Brände. Eine 53-Jährige steht im Verdacht, das Feuer entfacht zu haben.