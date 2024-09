Der Autofahrer, der am Samstag (31. August) rund 300 Meter weit den Hirschgrund-Wanderweg im Bodetal befahren hatte, blieb mit dem Wagen stecken und bescherte Feuerwehrleuten aus Treseburg und Neinstedt einen stundenlangen Einsatz.

Thale/Treseburg. - Die Corona-Pandemie ist Geschichte, die Touristen sind zurück im Harz. Viele genießen die Wälder, Berge und Sehenswürdigkeiten in vollen Zügen und mit entsprechender Vernunft. Manche jedoch lassen letztere vermissen und bringen sich und andere schlimmstenfalls in Gefahr. Einen besonders krassen Fall hat es am vergangenen Samstag (31. August) im Bodetal bei Thale gegeben. Ein Autofahrer fuhr mit seinem Wagen über den Wanderweg im Hirschgrund – von Thale kommend linksseitig der Bode – ins Tal hinein. Als er merkte, dass das keine besonders gute Idee ist, steckte der Mann mit seinem Skoda Yeti bereits fest und kam alleine nicht mehr zurück.