In der Nacht zum Donnerstag (22. Februar) ist im Halberstädter Ortsteil Aspenstedt ein Ziegenstall komplett niedergebrannt. Was mit den Tieren passierte und von welcher Brandursache die Polizei ausgeht.

Feuer vernichtet Ziegenstall in Aspenstedt bei Halberstadt - böser Verdacht steht im Raum

Aspenstedt. - In der Nacht zum Donnerstag (22. Februar) ist es in Aspenstedt zu einem größeren Einsatz mehrerer Halberstädter Ortsfeuerwehren gekommen. Anlass war ein brennender Tierstall in Randlage von Aspenstedt. Der Einsatz war langwierig und wegen der schwierigen Wasserversorgung körperlich herausfordernd.