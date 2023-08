Morgen Abend steigt eine große Party in Dedeleben. Warum diese im Freibad stattfindet und was sich dahinter verbirgt.

Anika Fiesel, Kevin Löhr und Conny Hell (von links) laden im Namen des Freibad-Fördervereins zum großen Freibad-Open-Air am morgigen Samstag ins Dedelebener Freibad ein.

Dedeleben - Das Dedelebener Freibad ist sehr beliebt – zumeist natürlich bei Wasserratten, Planschfreudigen, Schwimmern und ähnlich Nass-Affinen. Nun sollen mit einer neuen Veranstaltungsidee auch partywillige Landgänger angesprochen werden.

„Wir haben gedacht, wir müssen auch unbedingt mal was für die Jüngeren in der Region machen“, sagt Kevin Löhr. Der 23-Jährige stammt aus Osterwieck, ist aber durch seine Freundin Anika Fiesel aus Dedeleben ans Freibad „gebunden“ und inzwischen auch selbst Mitglied im Förderverein.

„Die Leute, die sonst in irgendeinen Club nach Halberstadt, Wernigerode oder sonst wohin fahren, wollen wir gern zu uns holen“, erzählt er weiter. Also habe man entschieden, einen DJ-Abend zu veranstalten. Die Idee vom Freibad-Open-Air war geboren. Am morgigen Samstag, 12. August, werden nun insgesamt sieben DJs für Stimmung sorgen.

„Ich bin selbst als DJ tätig – so dass ich Kontakte in der Szene habe und ziemlich schnell Leute gefunden habe, die mitmachen wollen“, so Kevin Löhr weiter. Neben ihm selbst, der als DJ unter dem Namen Vike agiert und natürlich ebenfalls dabei ist, legen sechs weitere DJs – unter anderem aus Schöningen, Braunschweig, Thale, Stiege – auf.

Beginn ist um 20 Uhr

„Losgehen soll es um 20 Uhr, Einlass werden wir ein bisschen früher machen“, erklärt Kevin Löhr den Ablauf. „Da das Ganze bis weit nach Mitternacht geht, mussten wir allerdings eine Altersbeschränkung einsetzen.“ Heißt im Klartext: Eintritt haben Jugendliche ab 16 Jahren – jedoch nur, wenn sie in Begleitung einer volljährigen Person mit Erziehungsbeauftragung (umgangssprachlich einem „Muttizettel“) sind. Dies entfällt mit der Volljährigkeit.

Der Vorverkauf ist inzwischen beendet, Karten gibt es, zum Preis von zwölf Euro, also nur noch an der Abendkasse.

„Wir sind schon ein wenig aufgeregt und gespannt, wie das angenommen wird“, gibt Vereinsmitglied Conny Hell zu. „Das ist das erste Mal, das wir so etwas machen – weshalb wir ganz schwierig einschätzen können, ob das funktionieren wird.“

Zusätzlich habe man für diesen Abend auch höhere Kosten: „Die Bühne, die DJs, Security, Gema – das ist schon deutlich mehr als sonst bei uns üblich“, so die Dedelebenerin weiter. „Deshalb sind wir auch sehr froh, dass wir Unterstützung von zwei Sponsoren und mehrere kleine Privatspenden haben – ohne wäre das gar nicht möglich.“

Ein erster Lichtblick sei jedoch der Vorverkauf, der sehr gut gelaufen ist. „Wir haben aber natürlich immer noch genügend Karten an der Abendkasse – und freuen uns über jeden einzelnen Besucher“, sagt Kevin Löhr im Namen des Fördervereins ein.

Verpflegung ist gesichert

Für die Verpflegung am morgigen Abend ist natürlich auch gesorgt: „Wir haben Hot Dogs, sogar vegetarische, und Brezeln“, zählt der Osterwiecker DJ auf. „Es gibt Bier vom Faß, aber auch Cocktails, Bowle, Longdrinks und alkoholfreie Getränke.“ Den Ausschank und die Essensausgabe übernehmen ebenfalls die Vereinsmitglieder - so hoffe man, die Vereinskasse weiter füllen zu können.

„Wir arbeiten mit Essen- und Getränkemarken, die man beim Einlass erwerben kann, das macht den Ablauf an den Ständen einfacher“, erklärt Kevin Löhr – der ausdrücklich auch die älteren Generationen einlädt. „Wir haben im Vorverkauf Karten an Leute von 16 bis 60 verkauft“, weiß Conny Hell. „Das ganze Dorf ist ja neugierig auf die Veranstaltung.“ „Und bei der Musik, die hauptsächlich aus 80er- und 90er-Hits mit House-Beats besteht, ist sicher auch für alle was dabei“, ergänzt Kevin Löhr.

Als nächster Termin kann bereits der 26. August vorgemerkt werden: Dann findet der beliebte Cocktail-Abend im Freibad statt.