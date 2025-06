Für Havelberg stehen bisher knapp 40.000 Kilometer in der Statistik. Am 30. Juni endet die Zeit für Nachträge. Für Deichabschnitt bei Neuermark-Lübars gibt's Pläne.

Havelberg. - Das zweite Stadtradeln in Havelberg ist Geschichte. Am Montag, 30. Juni, können Radelnde, deren Kilometer nicht automatisch über die App erfasst wurden, noch Nachträge vornehmen. In Kürze dürfte das Endergebnis feststehen. Bisher sind 39.209 Kilometer in der Statistik. Bei der Premiere vor einem Jahr waren es 58.720 Kilometer.